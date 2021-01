Scuola: Snals, rischioso aprire il 7, si rinvii al 18 (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - "La riapertura della Scuola il 7 gennaio è troppo rischiosa. Stiamo prendendo atto dei problemi dell' aumento dei contagi di questi giorni. Giorno 18 gennaio potremmo già avere un'idea ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - "La riapertura dellail 7 gennaio è troppo rischiosa. Stiamo prendendo atto dei problemi dell' aumento dei contagi di questi giorni. Giorno 18 gennaio potremmo già avere un'idea ...

Agenzia_Ansa : Allarme dello #Snals, 'Rischioso riaprire la #scuola il 7, la decisione va rinviata'. Polemica la Cisl: 'Il 7 si ri… - MediasetTgcom24 : Scuola, il sindacato Snals: si riapra il 18 gennaio - Agenzia_Ansa : #Scuola, i presidi: 'Basta polemiche politiche, no agli scaglionamenti. Sì alla riapertura in presenza se non ci s… - sardanews : Scuola: Snals, rischioso aprire il 7, si rinvii al 18 - Marlfix : RT @Agenzia_Ansa: Allarme dello #Snals, 'Rischioso riaprire la #scuola il 7, la decisione va rinviata'. Polemica la Cisl: 'Il 7 si rientrer… -