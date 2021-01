Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li manderei” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Chiedo ad Azzolina, Cosa ha fatto per rendere sicuro il ritorno a Scuola? La Scuola è il futuro del nostro paese. In questi mesi di chiusure quanti insegnanti sono stati assunti, quanti mezzi di trasporto sono stati comprati o quanti sistemi di ricambio d’aria sono stati installati?”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, durante una diretta Facebook. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Chiedo adhaper rendere sicuro il ritorno a? Laè il futuro del nostro paese. In questi mesi di chiusure quanti insegnanti sono stati assunti, quanti mezzi di trasporto sono stati comprati o quanti sistemi di ricambio d’aria sono stati installati?”. Così Matteo, leader della Lega, durante una diretta Facebook. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

matteosalvinimi : Se volete dedicare qualche minuto alla lettura, qui il mio intervento di stamattina sul @Corriere. - clikservernet : Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li m… - Noovyis : (Scuola, Salvini contro il ministro Azzolina: “Cosa ha fatto per la riapertura del 7 gennaio? Ai miei figli non li… - RBallabeni : @checovenier @MattiaMina91 @vanabeau “Certo dipende dal significato che si da all’aggettivo comunista. Diciamo che… - SalvatorAsero : RT @LeoBollino: Genitori che non mandano i propri figli a scuola per paura dei contagi e poi votano Salvini e la Meloni che questa estate i… -