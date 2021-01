Scuola | riapertura a rischio Il tasso di positività vola | il governo non sa che pesci prendere

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 gennaio 2021)ildellae cresce l’allarme per il rientro in classe. Timori che si moltiplicano ogni ora che passa, e che si avvicina il d day del 7 gennaio. In tutto questo, ilè diviso. Regioni in ordine sparso. E con la ministra Azzolina che continua a ripetere come un mantra che «sullanon possiamo arrenderci». Che «arretrare» adesso significherebbe «rinunciare a un pezzo significativo del nostro avvenire». Soddisfatta nel rilanciare finanziamenti e “beni durevoli” arrivati al mondo dell’istruzione: i banchi a rotelle. Nel frattempo, però, insiste a chiedere conferme e rassicurazioni ai colleghi ministri di sanità e trasporti. E anche lì, si apre uno scenario tutt’altro che condiviso e confortante., cresce l’allarme per il ...