Scuola | nuovi dubbi sul rientro in presenza il 7 I sindacati | “Rinviare all’11 o 18 gennaio” Presidi contro gli ingressi scaglionati

(Di domenica 3 gennaio 2021) A quattro giorni dalla data in cui stando alle decisioni del governo scuole medie e superiori dovrebbero riaprire inal 50%, continua il dibattito sull’opportunità dila ripartenza alla luce dell’aumento dei contagi. Secondo Elvira Serafini, segretario dello Snals – uno deipiù rappresentativi della– meglio sarebbe aspettare il 18: “Stiamo prendendo atto dei problemi dell’aumento dei contagi di questi giorni. Il giorno 18potremmo già avere un’idea dell’andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta”. Idea condivisa dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, secondo cui per far tornare gli studenti in aula “sarebbe prudente attendere almeno la seconda metà diper vedere gli esiti delle misure di questo ...