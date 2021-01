Scuola, la Regione Puglia verso il rinvio delle lezioni in presenza (Di domenica 3 gennaio 2021) BARI – “Siamo certi che le istituzioni scolastiche insieme con la Regione Puglia, nell’ambito delle reciproche competenze, continueranno a dimostrare l’ottima capacita’ organizzativa di cui hanno gia’ dato prova negli scorsi mesi”. Lo dichiarano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e gli assessori regionali a Trasporti, Istruzione e Sanita’ dopo l’incontro in videoconferenza con Anna Cammalleri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e i sindacati sul tema della riapertura delle scuole il 7 gennaio. Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) BARI – “Siamo certi che le istituzioni scolastiche insieme con la Regione Puglia, nell’ambito delle reciproche competenze, continueranno a dimostrare l’ottima capacita’ organizzativa di cui hanno gia’ dato prova negli scorsi mesi”. Lo dichiarano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e gli assessori regionali a Trasporti, Istruzione e Sanita’ dopo l’incontro in videoconferenza con Anna Cammalleri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e i sindacati sul tema della riapertura delle scuole il 7 gennaio.

Al 7 gennaio tutte le Regioni dovrebbero, secondo i parametri attuali ... si potrebbe anticipare direttamente un nuovo Dpcm che vedrebbe la luce entro il 7 gennaio. Il nodo scuola Oltre alle nuove ...

