Scuola | Ciampi Pd | ‘meglio rinvio che nuova chiusura’

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Comprendo la sincera volontà di moltissimi studenti di medie e superiori di tornare ama ritengo oggi opportuno valutare attentamente quando riprendere le lezioni in presenza. Occorre, infatti, verificare con attenzione se le restrizioni messe in atto durante le vacanze natalizie abbiamo realmente rallentato i contagi. Meglio riprendere nella seconda metà di gennaio che dover richiudere subito”. Lo afferma la deputata del Pd Lucia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Anche la deputata del partito democratico si schiera a favore di un rinvio della riapertura scuole e aspettare come si evolve l'andamento contagi.Ciampi (Pd): "Occorre prudenza, per non ripetere errori". Otto milioni dalla Regione per l’inclusione di studentesse e studenti con disabilità ...