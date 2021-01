Scrittori | è morta la poetessa spagnola Guadalupe Grande

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Madrid, 3 gen. - (Adnkronos) - La scrittrice, saggista e critica letteraria, èieri a Madrid all'età di 55 anni. La notizia della scomparsa è riportata dal quotidiano madrileno "El Mundo". Nessun dettaglio è stato fornito per ora sulle cause del decesso. Nata a Madrid il 30 maggio 1965, laureata in antropologia sociale, ed era figlia di due poeti: suo padre era Félix(1937-2014), sua madre Francisca Aguirre (1930-2019).ha pubblicato una decina libri di poesia, tra i quali "El libro de Lilith", con cui ha vinto il Premio Rafael Alberti nel 1995, "Renacimiento" (1996), "La llave de niebla" (2003), "Mapas de cera" (2006), "Hotel para erizos" (2010). Il suo libro "Fábula del murciélago" ha ...