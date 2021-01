(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilsarà l’anno della vaccinazione anti Covid-19 e della caccia alle origini del virus. Attese anche le linee guida per la ricerca sugli embrioni umani in provetta, la prima missione cinese sue il lancio del telescopio spaziale Webb, successore di Hubble. A elencare gliscientifici dele’ la rivista Nature sul suo sito. Nel gennaioe’ previsto l’arrivo in Cina di una task force dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) per cercare di identificare la fonte della pandemia da Covid-19. Inoltre dopo l’avvio della vaccinazione, nei primi mesi del nuovo anno sonoi risultati di diversi nuovi vaccini, come gli statunitensi Novavax e Johnson & Johnson. L’esigenza di velocizzare la ricerca avra’ riflessi anche sulle pubblicazioni scientifiche, con ...

valigiablu : COVID-19, uno sforzo scientifico globale senza precedenti: dalle origini del virus ai vaccini, cosa sappiamo un ann… - viredo : RT @valigiablu: COVID-19, uno sforzo scientifico globale senza precedenti: dalle origini del virus ai vaccini, cosa sappiamo un anno dopo h… - ildenaro_it : #Scienza, dalle #vaccinazioni a #Marte: ecco gli #eventi più #attesi del 2021 - RobRe62 : RT @valigiablu: COVID-19, uno sforzo scientifico globale senza precedenti: dalle origini del virus ai vaccini, cosa sappiamo un anno dopo h… - _Arlon : RT @valigiablu: COVID-19, uno sforzo scientifico globale senza precedenti: dalle origini del virus ai vaccini, cosa sappiamo un anno dopo h… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza dalle

Il Denaro

Il 2021 sarà l’anno della vaccinazione anti Covid-19 e della caccia alle origini del virus. Attese anche le linee guida per la ricerca sugli embrioni umani in provetta, la prima missione cinese su Mar ...“La mia fama non durerà per sempre, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile”. A parlare è Greta Thunb ...