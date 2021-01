Sci | slalom femminile Zagabria | successo della slovacca Vlhova

Leggi su itasportpress

(Di domenica 3 gennaio 2021) Vittoria numero 18 in carriera per Petranellodi, quarta prova stagionale di Coppa del mondo fra i pali stretti. La, che nella prima manche disputata sotto una fitta pioggia e con una grande umidità aveva messo in fila Katharina Liensberger, Michelle Gisin e Mikaela Shiffrin, ha resistito nella seconda parte al pressing dell'austriaca, il cui recupero è fallito solamente per 5 centesimi, mentre la svizzera ha sottratto l'ultimo gradino del podio alla campionessa statunitense per cinque centesimi, accusandone a sua volta 22 dalla vincitrice.Tre le azzurre che hanno concluso a punti: Irene Curtoni, decima a metà gara, ha perduto sei posizioni al pomeriggio, mentre Marta Rossetti è finita ventiduesima e Martina Peterlini ventiquattresima. Nella prima si era ...