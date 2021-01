Sci alpino, Petra Vlhova detta legge nella prima manche a Zagabria. Gisin vicina, 10a Irene Curtoni (Di domenica 3 gennaio 2021) Petra Vlhova è al comando dello slalom di Zagabria dopo la prima manche. Ottima prestazione della slovacca, che ha saputo gestire al meglio un manto non ottimale, con anche poca visibilità per la presenza della nebbia. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha fatto la differenza nella parte centrale, chiudendo con il tempo di 58”27. In seconda posizione c’è l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 32 centesimi dalla vetta. Una lotta per la vittoria che si apre anche a Michelle Gisin e Mikaela Shiffrin: la svizzera è terza a 38 centesimi da Vlhova complice un errore a metà tracciato, mentre l’americana ha recuperato qualcosa nel finale, chiudendo a 42 centesimi dalla slovacca. Distacchi già altissimi dalla quinta posizione di ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)è al comando dello slalom didopo la. Ottima prestazione della slovacca, che ha saputo gestire al meglio un manto non ottimale, con anche poca visibilità per la presenza della nebbia. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha fatto la differenzaparte centrale, chiudendo con il tempo di 58”27. In seconda posizione c’è l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 32 centesimi dalla vetta. Una lotta per la vittoria che si apre anche a Michellee Mikaela Shiffrin: la svizzera è terza a 38 centesimi dacomplice un errore a metà tracciato, mentre l’americana ha recuperato qualcosa nel finale, chiudendo a 42 centesimi dalla slovacca. Distacchi già altissimi dalla quinta posizione di ...

