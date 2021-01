Scatto matto? al governo Carone legge le mosse di Renzi

Leggi su formiche

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lo schema di gioco di Matteosembra ormai consolidato. Il senatore tende a proporsi come salvatore della patria, padre putativo della democrazia e vessillo dell’antipopulismo, con l’obiettivo di formare nuovi governi (e votargli la fiducia con i se, con i ma e alle proprie condizioni) salvo poi minacciare di far cadere tutto quando il vento non gli aggrada. Uno schema che gli ha permesso di mantenere un ruolo centrale nella politica italiana pur avendo consensi simili ai grassi saturi negli yogurt magri. In effetti, se l’obiettivo era quello di aumentare i propri consensi, finora le scelte strategiche di Matteonon sono state granché efficaci. Per tutto il 2020, secondo la Supermedia di YouTrend, infatti, Italia viva si è aggirata intorno a un poco entusiasmante 3%, un risultato che appare poco soddisfacente per un partito nato con ...