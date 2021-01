Sandra Milo spiazza tutti a Domenica In: 'Sono fidanzata con un ragazzo veneto. Mi ha regalato l'anello'. Mara Venier reagisce così (Di domenica 3 gennaio 2021) Sandra Milo a : ' Sono fidanzata con un ragazzo veneto. Mi ha regalato l'anello '. reagisce così. Oggi, l'attrice 86enne è stata ospite in collegamento nel salotto di Rai1 nello spazio dedicato all'... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021)a : 'con un. Mi hal''.. Oggi, l'attrice 86enne è stata ospite in collegamento nel salotto di Rai1 nello spazio dedicato all'...

MarcoBojack85 : #DomenicaIn @maravenierof #3gennaio Sandra Milo ha superato Salvini per le ospitate in tv ahhh - ValeRnc : Sandra Milo che è fidanzata, ma chiede se nel 2021 ci sarà un altro amore, per me è Top. #DomenicaIn - D4Sn0w : Sandra Milo ci seppellirà tutti, a novant’anni si sente inscatolata, ed ha ancora velleità affettive. #DomenicaIn - __davidxx__ : sandra milo che vuole solo andare a scopare in giro come tutti voi - fdiciannove : Sandra Milo è pesci e ho già detto tutto -