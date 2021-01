Salto con gli sci, Tournée dei 4 trampolini 2021, Innsbruck. I “magnifici quattro” a caccia dell’allungo decisivo (Di domenica 3 gennaio 2021) La Tournée sbarca in Austria e come da tradizione la terza tappa si disputa sul Bergiselschanze di Innsbruck, il trampolino che spesso si rivela decisivo nella caccia alla conquista dell’Aquila d’oro, trofeo più ambito per i saltatori con gli sci. Al giro di boa la situazione è fluida in vetta alla classifica generale con quattro atleti che possono giocarsi il successo finale e tutti gli altri che, presumibilmente, a meno di ribaltoni imprevedibili, dovranno accontentarsi di qualche singola soddisfazione. La tappa di Garmisch-Partenkirchen ha rimescolato le carte e, di fatto, ha scremato i pretendenti al titolo che, a oggi, sono quattro a meno di clamorose sorprese che la storia di questa manifestazione respinge sistematicamente. Il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Lasbarca in Austria e come da tradizione la terza tappa si disputa sul Bergiselschanze di, il trampolino che spesso si rivelanellaalla conquista dell’Aquila d’oro, trofeo più ambito per i saltatori con gli sci. Al giro di boa la situazione è fluida in vetta alla classifica generale conatleti che possono giocarsi il successo finale e tutti gli altri che, presumibilmente, a meno di ribaltoni imprevedibili, dovranno accontentarsi di qualche singola soddisfazione. La tappa di Garmisch-Partenkirchen ha rimescolato le carte e, di fatto, ha scremato i pretendenti al titolo che, a oggi, sonoa meno di clamorose sorprese che la storia di questa manifestazione respinge sistematicamente. Il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur ...

giuseppesfrego2 : RT @DataroomCorsera: Dopo la Sars e la Mers, oggi siamo alle prese con una nuova malattia derivata dal salto di specie di un virus. Per evi… - DataroomCorsera : Dopo la Sars e la Mers, oggi siamo alle prese con una nuova malattia derivata dal salto di specie di un virus. Per… - blade_runner68 : RT @IlMici8: Gira da un po’ su Twitter un truffatore che spacciandosi per povero chiede aiuti in denaro. È già stato smascherato ma continu… - Vic2Alex : RT @cristianik1: Se la vita fosse lineare, senza nessun attrito, probabilmente non riusciremmo ad apprezzarla. Sono gli ostacoli che ci per… - Sofia112177881 : Io che appena vedo un tweet con # gfvip lo salto e col cazzo che i metto like #TZVIP -