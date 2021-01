Roma, si spezzano le funi per il maltempo e il forte vento: barcone si scontra con il ponte mobile di Fiumicino (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’imbarcazione abbandonata, solitamente attraccata a ridosso del ponte 2 Giugno di Fiumicino, è andata a sbattere contro il ponte mobile del canale navigabile. L’incidente è avvenuto per via del maltempo e del forte vento, che probabilmente ha spezzato le funi che tenevano la nave ancorata. Secondo una prima stima dei vigili del fuoco, i danni non sembrano essere particolarmente gravi. “Per fortuna, gli ormeggi dell’imbarcazione non hanno ceduto nei giorni di piena del Tevere e di forte vento perché sarebbe stato un vero e proprio disastro”. Ad affermarlo è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, parlando di “disastro scampato, per poco”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Un’imbarcazione abbandonata, solitamente attraccata a ridosso del2 Giugno di, è andata a sbattere contro ildel canale navigabile. L’incidente è avvenuto per via dele del, che probabilmente ha spezzato leche tenevano la nave ancorata. Secondo una prima stima dei vigili del fuoco, i danni non sembrano essere particolarmente gravi. “Per fortuna, gli ormeggi dell’imbarcazione non hanno ceduto nei giorni di piena del Tevere e diperché sarebbe stato un vero e proprio disastro”. Ad affermarlo è il sindaco diEsterino Montino, parlando di “disastro scampato, per poco”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

