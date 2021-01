Roma-Sampdoria | Mancini | “Zaniolo? Si allena come un toro | gli siamo vicini”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) “? Lo conosco da tanto tempo, ognuno ha la sua vita privata ed è un ragazzo con la testa sulle spalle. Prenderà le decisioni giuste, noicompagni glisempre. È un professionista, viene da due infortuni gravi e siun”. Queste le parole di Gianlucadopo la vittoria dellacontro la. I giallorossi mantengono la porta inviolata sotto la pioggia dell’Olimpico. “Quando finiamo senza prendere gol è merito di tutta la squadra, cerchiamo di non ripetere le prestazioni in cui abbiamo subito quattro reti. Cerchiamo di rimanere concentrati per tutti i 95 minuti – sottolinea il difensore a Dazn – Dopo due anni che lavoriamo con il mister iniziamo a capire ciò che ci ...