Roma-Sampdoria 0-0 | Inizia la ripresa | Traversa di Smalling di testa (Di domenica 3 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con una leggera predominanza giallorossa come possesso palla. Poche occasioni sotto una pioggia torrenziale. La ripresa Inizia con un colpo di testa di Dzeko fuori di… L'articolo Roma-Sampdoria 0-0 Inizia la ripresa Traversa di Smalling di testa proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con una leggera predominanza giallorossa come possesso palla. Poche occasioni sotto una pioggia torrenziale. Lacon un colpo didi Dzeko fuori di… L'articolo0-0ladidiproviene da Meteoweek.com.

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 2-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma 0-1 Tor… - tancredipalmeri : L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fuori Juventus in casa - DaniloDDL19 : Roma Sampdoria se non piove non la giocano - ZonaGiallorossa : ? 63' | Roma 0-0 Sampdoria ?? Ammonito #Villar per fallo #ZonaGiallorossa #AsRoma #RomaSampdoria #SerieATIM - ZonaGiallorossa : ? 62' | Roma 0-0 Sampdoria ?? PAZZESCO! Calcio di punizione della #AsRoma dove #Smalling tocca la traversa con il… -