Roma, caso Zaniolo: sospese le trattative per il rinnovo. I dettagli (Di domenica 3 gennaio 2021) L'entourage del calciatore frena le trattative sul rinnovo del contratto.Giorni travagliati per il gioiellino della Roma, Nicolò Zaniolo, finito nell'occhio del ciclone a seguito della notizia relativa alla gravidanza della sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, arrivata in concomitanza di quella sulla sua presunta storia con la modella Madalina Ghenea. Questo il motivo che avrebbe spinto la Roma e l'entourage del calciatore, come riportato dal "Corriere dello Sport", a rimandare la trattativa sul rinnovo del suo contratto a tempi più sereni. Il calciatore, già alle prese con un infortunio che lo ha tenuto i box da inizio stagione, dovrà concentrarsi sul recupero completo della sua forma per poter tornare a disposizione di Paulo Fonseca quanto prima possibile.

Ultime Notizie dalla rete : Roma caso Covid bollettino Lazio 3 gennaio: 1.681 contagi (+406), 700 a Roma. D'Amato: «Effetti shopping natalizio» Il Messaggero Roma-Sampdoria, le PAGELLE: Dzeko, guizzo del campione. Karsdorp mette il turbo. Mkhitaryan corre come un terzino

Coronavirus, 14245 nuovi casi e 347 decessi in 24 ore

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di oggi pomeriggio tra Roma e Sampdoria, prima gara ufficiale del 2021: -ROMA- Pau Lopez 6 – Nessun intervento trascendentale nella sua partita, anc ...