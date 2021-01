Rocco Siffredi, sesso con il covid: «L’ho fatto anche da positivo. Il 2021 sarà una bomba atomica» (Di domenica 3 gennaio 2021) Il covid non ferma Rocco Siffredi che ha vissuto da vicino il coronavirus (tutta la sua famiglia era positiva) ma rivela che al sesso non ha mai rinunciato, anche da positivo. “Avevo una versione femminile: la covidda. Non si voleva staccare da me. Sono stato l’ultimo della mia famiglia a diventare negativo dopo più di 40 giorni. – racconta a Le Iene – Sembrava che qualsiasi cosa fosse andato a male, anche quella cosa là, e lì poi diventa un problema”, ironizza Rocco Siffredi. “Non ho mai smesso di fare sesso: io ero positivo, anche mia moglie lo era e quindi non abbiamo mai rinunciato al piacere”. Certo, anche il sesso ne ha comunque ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilnon fermache ha vissuto da vicino il coronavirus (tutta la sua famiglia era positiva) ma rivela che alnon ha mai rinunciato,da. “Avevo una versione femminile: lada. Non si voleva staccare da me. Sono stato l’ultimo della mia famiglia a diventare negativo dopo più di 40 giorni. – racconta a Le Iene – Sembrava che qualsiasi cosa fosse andato a male,quella cosa là, e lì poi diventa un problema”, ironizza. “Non ho mai smesso di fare: io eromia moglie lo era e quindi non abbiamo mai rinunciato al piacere”. Certo,ilne ha comunque ...

