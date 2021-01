Rocca Cambia il mondo la trama del film in onda oggi pomeriggio su Rai 2

(Di domenica 3 gennaio 2021)ililinsu Rai 2alle 14:00 domenica 3 gennaioilè ilin prima visione indomenica 3 gennaio alle 14:00 su Rai 2,tedesco che offre una rilettura moderna di Pippi Calzelunghe con al centro una ragazzina coraggiosa e indipendente. Diretto da Katja Benrath, scritto da Hilly Martinek, ildella durata di 101 minuti è uscito nei cinema tedeschi a marzo del 2019 facendo registrare 246 mila spettatori circa; ha ottenuto il premio come migliorper bambini tedesco nel 2019, vincendo anche nel festival di Minsk per la categoria ragazzi....

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Cambia

Dituttounpop

Rocca Cambia il mondo il film in onda su Rai 2 oggi alle 14:00 domenica 3 gennaio Rocca Cambia il mondo è il film in prima visione ...Avezzano. Tutti pazzi per la neve… I social si accendono con le immagini che arrivano da tutta la Marsica con la prima “vera” nevicata dell’inverno 2020/2021. Fino a quale ora fa i marsicani si sono d ...