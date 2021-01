Ritorno a scuola, Ciampi (Pd): “Meglio rimandare alla seconda metà di gennaio” (Di domenica 3 gennaio 2021) Anche la deputata del partito democratico si schiera a favore di un rinvio della riapertura scuole e aspettare come si evolve l'andamento contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Anche la deputata del partito democratico si schiera a favore di un rinvio della riapertura scuole e aspettare come si evolve l'andamento contagi. L'articolo .

