RISULTATI SERIE A | CLASSIFICA Diretta gol live score | Conte vola | ora Roma e Napoli

(Di domenica 3 gennaio 2021)A,goldelle dieci partite della 15^ giornata che sono tutte in programma oggi, domenica 3 gennaio 2020.

skillandbet : ?? #Pronostici Serie A ???? ?? - sportli26181512 : Risultati serie A: le formazioni ufficiali e la diretta LIVE della 15^ giornata: La Serie A riparte con la 15^ gior… - SkySport : Risultati Serie A: le formazioni ufficiali e la diretta LIVE della 15^ giornata #SkySerieA #SerieA #SkySport - sportli26181512 : Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la bella vittoria di La Spezia, il nuovo… - buti_alessio : @Scacciavillani @dorinileonardo 2) le riforme serie richiedono tempo per produrre risultati apprezzabili , ho paura… -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Sky Sport

Dal momento che la partita verrà recuperata, la squalifica di Rabiot non risulta più scontata e per questo la Juventus ha deciso di non schierarlo. A fronte della decisione del Coni, la Juventus ha ...Serie A, i risultati della 15.a giornata: l'Inter travolge il Crotone 6-2, Milan a Benevento alle 18, la Juve alle 20:45 con l'Udinese ...