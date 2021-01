Ripresa la seconda ondata? Bollettino, allarme ricoveri: il nuovo trend che spaventa l'Italia (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Italia ha ufficialmente superato i 75mila morti a causa del Covid. Il Bollettino di domenica 3 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 14.245 contagi su 102.974 tamponi, con il tasso di positività rilevato ancora piuttosto alto, al 13.8%. Inoltre i guariti sono 14.746 e i morti 347, in linea con i 364 di ieri. A preoccupare sono per soprattutto i dati che arrivano dagli ospedali, dove per il secondo giorno consecutivo sono aumentati i ricoveri sia in reparti Covid (+127) che in terapia intensiva (+14, con 154 nuovi ingressi): in totale ci sono 23.075 ricoverati con sintomi e 2.583 che necessitano di cure in rianimazione. Un quadro poco confortante, che infatti sta indirizzando il governo verso l'ennesima stretta sulle misure anti-Covid: l'ipotesi al vaglio è di imporre il blocco degli spostamenti tra regioni dal 7 al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) L'ha ufficialmente superato i 75mila morti a causa del Covid. Ildi domenica 3 gennaio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 14.245 contagi su 102.974 tamponi, con il tasso di positività rilevato ancora piuttosto alto, al 13.8%. Inoltre i guariti sono 14.746 e i morti 347, in linea con i 364 di ieri. A preoccupare sono per soprattutto i dati che arrivano dagli ospedali, dove per il secondo giorno consecutivo sono aumentati isia in reparti Covid (+127) che in terapia intensiva (+14, con 154 nuovi ingressi): in totale ci sono 23.075 ricoverati con sintomi e 2.583 che necessitano di cure in rianimazione. Un quadro poco confortante, che infatti sta indirizzando il governo verso l'ennesima stretta sulle misure anti-Covid: l'ipotesi al vaglio è di imporre il blocco degli spostamenti tra regioni dal 7 al ...

