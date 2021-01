“Ricoverato in ospedale”. Televisione in ansia per le condizioni del giornalista: è positivo al Covid (Di domenica 3 gennaio 2021) Larry King, la notizia arriva solo oggi, Grande preoccupazione per il giornalista di 87 anni, che dopo la scoperta della positività al Covid è stato Ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. La notizia viene confermata solo oggi seppur l’americano risulti Ricoverato già da più di una settimana. Lontano dai familiari, che non possono fargli visita, anche per il giornalista inizia la dura battaglia contro il virus. Ormai sono noti i gravi problemi cardiaci di cui soffre da anni il noto giornalista, condizione che preoccupa ulteriormente posta anche l’età avanzata di King. Una vita, quella dell’americano, sicuramente ricca di successi professionali ma anche di dolorosi momenti privati. Nel 1987 si è sottoposto a un intervento chirurgico di bypass quintuplo mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Larry King, la notizia arriva solo oggi, Grande preoccupazione per ildi 87 anni, che dopo la scoperta della positività alè statopresso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. La notizia viene confermata solo oggi seppur l’americano risultigià da più di una settimana. Lontano dai familiari, che non possono fargli visita, anche per ilinizia la dura battaglia contro il virus. Ormai sono noti i gravi problemi cardiaci di cui soffre da anni il noto, condizione che preoccupa ulteriormente posta anche l’età avanzata di King. Una vita, quella dell’americano, sicuramente ricca di successi professionali ma anche di dolorosi momenti privati. Nel 1987 si è sottoposto a un intervento chirurgico di bypass quintuplo mentre ...

sole24ore : Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King… - Italia_Notizie : Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King - gazzettamantova : Il giovane calciatore migliora dopo l'incidente Sono migliorate le condizioni di Stefano Ravenoldi, centrocampista… - angelointerdona : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King - AndreaPicariel : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King -