Ricerca, progetti bilaterali Italia-Israele: pubblicato il bando 2021

Nell'ambito dell'accordo intergovernativo Italia-Israele sulla cooperazione industriale, scientifica e tecnologica in R&S, e' stato pubblicato il bando 2021 per progetti bilaterali di traccia scientifica. Quest'anno, vengono accettate proposte di Ricerca congiunta nelle seguenti aree: 1. Applicazioni sanitarie dell'intelligenza artificiale; 2. Sviluppo di colture resilienti al clima nello scenario del cambiamento globale del bacino del Mediterraneo. Il termine per la presentazione delle domande congiunte in Italia e in Israele è mercoledi' 10 febbraio 2021. Il testo del bando e tutte le informazioni utili per la preparazione della domanda sono disponibili sul sito web del

