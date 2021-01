Riaperture: niente sci prima del 18 gennaio. Palestre forse il 15 (Di domenica 3 gennaio 2021) Gli appassionai di sci dovranno penare ancora un po’. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui proroga la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio. E sono state proprio le Regioni, prima molto critiche per la chiusura, a inviare nei giorni scorsi una lettera al Governo chiedendo prudenza e un rinvio della riapertura considerata troppo rischiosa. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Gli appassionai di sci dovranno penare ancora un po’. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui proroga la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio. E sono state proprio le Regioni, prima molto critiche per la chiusura, a inviare nei giorni scorsi una lettera al Governo chiedendo prudenza e un rinvio della riapertura considerata troppo rischiosa.

Il ministro Speranza firma la proroga sotto richiesta anche delle Regioni che chiedeno prudenza e un rinvio della riapertura considerata troppo rischiosa. Spiragli anche per le palestre ...

