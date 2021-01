Riapertura scuole il 7 gennaio nel caos, Sindacati chiedono rinvio tra due settimane, test e vaccino (Di domenica 3 gennaio 2021) A soli quattro giorni dalla ripartenza non si placano le polemiche sul rientro a scuola per il 50% degli studenti delle scuole superiori. Mentre il Governo prepara nuove misure per contenere la diffusione del virus, i Sindacati chiedono il rinvio della Riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) A soli quattro giorni dalla ripartenza non si placano le polemiche sul rientro a scuola per il 50% degli studenti dellesuperiori. Mentre il Governo prepara nuove misure per contenere la diffusione del virus, iildelladelle. L'articolo .

