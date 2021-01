Riapertura scuole il 7 gennaio, il fronte dei no aumenta. Crepe anche nella maggioranza. L’ombra del rinvio sempre più viva (Di domenica 3 gennaio 2021) I giorni che conducono all'Epifania saranno molto intensi e soprattutto decisivi per quanto riguarda la Riapertura delle scuole. Nelle ultime ore il dibattito si è fatto sempre più fitto e l'ipotesi di rinviare il ritorno in classe degli studenti delle superiori diventa sempre più solida. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) I giorni che conducono all'Epifania saranno molto intensi e soprattutto decisivi per quanto riguarda ladelle. Nelle ultime ore il dibattito si è fattopiù fitto e l'ipotesi di rinviare il ritorno in classe degli studenti delle superiori diventapiù solida. L'articolo .

