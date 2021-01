Riapertura scuole, i sindacati poco convinti: “Troppo rischiosa, meglio rinviare” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAperture delle scuole il 7 gennaio, forse meglio di no. L’ultima voce contraria arriva da Elvira Serafini, segretaria dello Snals, uno dei sindacati più rappresentativi del mondo della scuola: “La Riapertura il 7 gennaio è Troppo rischiosa – dice – stiamo prendendo atto dei problemi dell’aumento dei contagi di questi giorni. Il 18 gennaio potremmo già avere un’idea dell’andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta”. Dello stesso tenore il pensiero della Cisl: “Il quadro è assolutamente complesso, vige la confusione: dirigenti scolastici stremati, continuano a fare e rifare orari per le attività didattiche in presenza al 50%. Le famiglie sono confuse, i docenti si stanno reinventando modalità didattiche per tenere insieme i gruppi classe e quelli in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAperture delleil 7 gennaio, forsedi no. L’ultima voce contraria arriva da Elvira Serafini, segretaria dello Snals, uno deipiù rappresentativi del mondo della scuola: “Lail 7 gennaio è– dice – stiamo prendendo atto dei problemi dell’aumento dei contagi di questi giorni. Il 18 gennaio potremmo già avere un’idea dell’andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta”. Dello stesso tenore il pensiero della Cisl: “Il quadro è assolutamente complesso, vige la confusione: dirigenti scolastici stremati, continuano a fare e rifare orari per le attività didattiche in presenza al 50%. Le famiglie sono confuse, i docenti si stanno reinventando modalità didattiche per tenere insieme i gruppi classe e quelli in ...

