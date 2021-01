Riapertura scuole 7 gennaio, ci sono le condizioni per il ritorno in classe? Vota il sondaggio di Orizzonte Scuola (Di domenica 3 gennaio 2021) La Riapertura delle scuole il 7 gennaio torna ad essere nuovamente in bilico. La curva dei contagi non decresce in modo netto e sale, invece, la preoccupazione per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Ladelleil 7torna ad essere nuovamente in bilico. La curva dei contagi non decresce in modo netto e sale, invece, la preoccupazione per il personale scolastico. L'articolo .

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - Tg3web : A pochi giorni dalla riapertura delle scuole crescono le perplessità tra le regioni. Tra quelle contrarie Veneto, L… - LaStampa : Walter Ricciardi: “No alla riapertura delle scuole. Zona rossa fino a metà gennaio” - Massimo84478004 : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus, vola al 17,6% il tasso di positività. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, aumentano i du… - orizzontescuola : Riapertura scuole 7 gennaio, ci sono le condizioni per il ritorno in classe? Vota il sondaggio di Orizzonte Scuola -