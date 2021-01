Riapertura delle scuole | ipotesi di ritorno in classe il 18 gennaio

(Di domenica 3 gennaio 2021) L'Aquila. Potrebbe slittare al 18lain presenza. Come riportato dal Tgcom24, il premier Conte, oggi, ha convocato i capidelegazione della maggioranza per fare il punto sulla situazione. Per il dopo feste, l'Italia potrebbe prendere due strade: riformulare i criteri ...

Il premier Conte ha convocato per questa mattina una riunione con i capidelegazione della maggioranza per fare un punto sull’emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in c ...La situazione coronavirus non è ancora sotto controllo. Anzi. E le misure rafforzate per Natale messe in campo dall’esecutivo, sono in scadenza il prossimo 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo sono ancora ...