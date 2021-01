Restrizioni Covid, tra le ipotesi la proroga del decreto natalizio o tutta Italia gialla il 7 e 8 e arancione 9 e 10 (Di domenica 3 gennaio 2021) La scadenza del decreto natalizio, prevista il 7 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Le due ipotesi in campo sono quella di mantenere in vigore le misure ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) La scadenza del, prevista il 7 gennaio, potrebbe essereta con un'ordinanza del ministro della Salute. Le duein campo sono quella di mantenere in vigore le misure ...

fattoquotidiano : Covid, scadono le restrizioni per le Feste: Conte vede i capidelegazione. Brusaferro: ‘Presto per normalità, epidem… - Il_Cardinale : Ecco...non sono un tecnico del settore ma con un'analisi logica questa proposta mi sembra molto più sensata...… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Restrizioni Covid, ipotesi Italia gialla il 7 e 8 e arancio il 9 e 10 #coronavirusitalia - infoitinterno : Restrizioni Covid, Conte pensa a zona arancione nazionale per il prossimo weekend - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Restrizioni Covid, ipotesi Italia gialla il 7 e 8 e arancio il 9 e 10 #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni Covid Covid-19, in arrivo nuove restrizioni a partire dal 7 gennaio. VIDEO Reggionline La pandemia ha creato "meno pressione" sull'ambiente nel 2020

Il 2020 ha messo "meno pressione" sull'ambiente, con la pandemia di Covid-19 che ha ridotto l'uso di combustibili fossili e il consumo di energia, portando a un miglioramento della qualità dell'aria, ...

Restrizioni Covid, ipotesi Italia gialla il 7 e 8 e arancio il 9 e 10

La scadenza del decreto natalizio, prevista il 7 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Le due ipotesi in campo sono quella di mantenere in vigore le misure vig ...

Il 2020 ha messo "meno pressione" sull'ambiente, con la pandemia di Covid-19 che ha ridotto l'uso di combustibili fossili e il consumo di energia, portando a un miglioramento della qualità dell'aria, ...La scadenza del decreto natalizio, prevista il 7 gennaio, potrebbe essere prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Le due ipotesi in campo sono quella di mantenere in vigore le misure vig ...