Regioni, tornano i colori. Tre a rischio zona rossa: c'è la Liguria. Toti: "Parametri sbagliati" (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tasso di positività sale al 17,6%, cresce il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Lo sci al via il 18 gennaio

Oggi zona rossa, domani arancione, poi ancora rossa per due giorni e alla fine si torna ai "colori" diversi in ogni Regione della Penisola. E' questo il ritmo con cui avanzerà ...

Tasso di positività e contagi in aumento, dubbi su riapertura scuole il 7 gennaio

Secondo studiosi e addetti ai lavori è troppo alto il rischio collegato allo spostamento e all'aggregazione di centinaia di migliaia di ragazzi in una fase delicatissima della pandemia ...

