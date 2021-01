Reggina | Il tecnico Baroni | “Con l’Ascoli gara complicata” (Di domenica 3 gennaio 2021) Marco Baroni, allenatore della Reggina, ha parlato in vista della gara con l’Ascoli. Ecco le sue dichiarazioni. Marco Baroni tecnico della Reggina ha presentato la sfida in casa dell’Ascoli, fanalino di… L'articolo Reggina Il tecnico Baroni “Con l’Ascoli gara complicata” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Marco, allenatore della, ha parlato in vista dellacon. Ecco le sue dichiarazioni. Marcodellaha presentato la sfida in casa del, fanalino di… L'articoloIl“Con” proviene da Meteoweek.com.

citynowit : “Oggi la conferenza del tecnico per capire se ci sarà qualche recupero ” - tuttoreggina : Il tecnico della #Reggina, Marco Baroni, in conferenza stampa martedì 29 dicembre alle ore 14 Poi la rifinitura e… - citynowit : “Poco tempo a disposizione di Baroni per preparare la sfida con la Cremonese. Il tecnico della Reggina spera di rec… - sportli26181512 : Bellomo-gol e la Reggina vince anche con l'uomo in meno: 1-0 alla Reggiana: La squadra di Baroni domina al 'Mapei'… - citynowit : “Il tecnico Baroni ha deciso per il 4-2-3-1. Rivas terminale offensivo ” -