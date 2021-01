Puglia, quasi cinquemila vaccinati fino a stamattina. Ottantaquattromila in Italia. Siracusa: medico positivo sei giorni dopo il vaccino Contrasto al corona virus, dati del ministero della Salute (Di domenica 3 gennaio 2021) Immagine tratta da report del ministero della Salute. In ambito nazionale, degli 84027 ai quali fa riferimento la statistica aggiornata alle 11,23 odierne sono 72407 gli operatori sanitari e sociosanitari; 6778, personale non sanitario; 4842 ospiti in strutture residenziali. Un medico di Siracusa, vaccinato a Palermo sei giorni fa, è ora ricoverato per corona virus. Va rammentato che gli effetti immunizzanti del vaccino sono stimati una settimana dopo il richiamo, dunque un mese dopo la prima somministrazione. L'articolo Puglia, quasi cinquemila vaccinati ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Immagine tratta da report del. In ambito nazionale, degli 84027 ai quali fa riferimento la statistica aggiornata alle 11,23 odierne sono 72407 gli operatori sanitari e sociosanitari; 6778, personale non sanitario; 4842 ospiti in strutture residenziali. Undi, vaccinato a Palermo seifa, è ora ricoverato per. Va rammentato che gli effetti immunizzanti delsono stimati una settimanail richiamo, dunque un mesela prima somministrazione. L'articolo...

