Puglia: maltempo, allerta per temporali in mattinata fra barese e Salento Protezione civile, previsioni meteo: bollettino di aggiornamento, rischio idraulico per il fiume Lato a Castellaneta, Palagianello e Palagiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centromeridionale, con quantitativi cumulati fino a moderati.” rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. bollettino di aggiornamento delle 5,04: riguarda il fiume Lato in territorio di Castellaneta. bollettino di aggiornamento delle 7,37: estensione anche ai territori di Palagianello e Palagiano. Codice giallo per rischio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentromeridionale, con quantitativi cumulati fino a moderati.”: secondo lo schema, fontedelladidelle 5,04: riguarda ilin territorio dididelle 7,37: estensione anche ai territori di. Codice giallo per...

DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - news24_city : Torna il maltempo nel weekend: allerta gialla per venti forti in Puglia - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali in mattinata fra barese e Salento Protezione civile previsioni meteo: bollet… - NoiNotizie : Puglia: maltempo, allerta per temporali in mattinata fra barese e Salento - Noi Notizie. - zazoomblog : Puglia: maltempo allerta per temporali in mattinata fra barese e Salento Protezione civile previsioni meteo -… -