Probabili formazioni Milan-Juventus, sedicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Milan-Juventus, match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. E’ una delle partite più importanti di questo campionato, visto che i rossoneri in caso di vittoria possono tagliare definitivamente fuori i bianconeri dalla lotta scudetto, mentre quest’ultimi vincendo riaprirebbero tutto. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Milan – Ibrahimovic non recupera, in avanti c’è ancora Leao. Rebic a sinistra, Castillejo a destra con Saelemaekers ancora out. Tonali squalificato. QUI Juventus – Pirlo spera di recuperare Morata, in caso contrario ancora spazio a Dybala. Rabiot torna arruolabile a centrocampo e ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi, match delladi. E’ una delle partite più importanti di questo campionato, visto che i rossoneri in caso di vittoria possono tagliare definitivamente fuori i bianconeri dalla lotta scudetto, mentre quest’ultimi vincendo riaprirebbero tutto. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Ibrahimovic non recupera, in avanti c’è ancora Leao. Rebic a sinistra, Castillejo a destra con Saelemaekers ancora out. Tonali squalificato. QUI– Pirlo spera di recuperare Morata, in caso contrario ancora spazio a Dybala. Rabiot torna arruolabile a centrocampo e ...

