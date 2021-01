“Priorità al personale scolastico per il vaccino”. L'appello del CSPI (Di domenica 3 gennaio 2021) “A nostro parere la ripresa delle attività scolastiche in presenza deve essere una Priorità assoluta evitando gli errori del passato e assicurando le massime condizioni di sicurezza a studenti e personale scolastico. Rimane indispensabile che trasporti, regole per il tracciamento, coordinamento degli interventi sui territori, orari delle città siano al servizio della riapertura delle scuole. Una riapertura che deve essere inserita in una programmazione condivisa nel rispetto delle specificità territoriali e dei singoli indirizzi scolastici che coinvolga la rappresentanza della comunità educante”. Lo scrive il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), guidato da Francesco Scrima, in una lettera inviata alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in occasione della scadenza del mandato della componente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) “A nostro parere la ripresa delle attività scolastiche in presenza deve essere unaassoluta evitando gli errori del passato e assicurando le massime condizioni di sicurezza a studenti e. Rimane indispensabile che trasporti, regole per il tracciamento, coordinamento degli interventi sui territori, orari delle città siano al servizio della riapertura delle scuole. Una riapertura che deve essere inserita in una programmazione condivisa nel rispetto delle specificità territoriali e dei singoli indirizzi scolastici che coinvolga la rappresentanza della comunità educante”. Lo scrive il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (), guidato da Francesco Scrima, in una lettera inviata alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in occasione della scadenza del mandato della componente ...

