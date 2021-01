Portò a Bergamo la pediatria di gruppo: Giovanni Caso va in pensione (Di domenica 3 gennaio 2021) “In questi ultimi mesi mi sono sentito ancora più medico. Ho assistito amici, genitori e nonni dei miei piccoli pazienti, colpiti e provati dal covid19, abbandonati a loro stessi, come moltissimi. Ricordoi viaggi alla ricerca dell’ossigeno che mancava, l’isolamento dalla mia famiglia in cui ho vissuto per proteggerla, il forte coinvolgimento emotivo nell’affrontare quanto stava accadendo attorno a noi. Un medico non si tira indietro. Ma mesi dopo mesi è montata la sgradevolissima sensazione di lavorare in un contesto precario e approssimativo. Da maggio in poi, ho vissuto il momento peggiore, quando ormai era chiaro a tutti che non si stava agendo per prevedere e, di conseguenza, gestire ciò che poi si è verificato, la seconda ondata della pandemia. È mancata umiltà e concretezza. Abbiamo subìto, tutti, le conseguenze di un comportamento improvvisato, superficiale di quanti dovevano ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) “In questi ultimi mesi mi sono sentito ancora più medico. Ho assistito amici, genitori e nonni dei miei piccoli pazienti, colpiti e provati dal covid19, abbandonati a loro stessi, come moltissimi. Ricordoi viaggi alla ricerca dell’ossigeno che mancava, l’isolamento dalla mia famiglia in cui ho vissuto per proteggerla, il forte coinvolgimento emotivo nell’affrontare quanto stava accadendo attorno a noi. Un medico non si tira indietro. Ma mesi dopo mesi è montata la sgradevolissima sensazione di lavorare in un contesto precario e approssimativo. Da maggio in poi, ho vissuto il momento peggiore, quando ormai era chiaro a tutti che non si stava agendo per prevedere e, di conseguenza, gestire ciò che poi si è verificato, la seconda ondata della pandemia. È mancata umiltà e concretezza. Abbiamo subìto, tutti, le conseguenze di un comportamento improvvisato, superficiale di quanti dovevano ...

