Poker Juve all’Udinese | doppio Ronaldo e gol di Chiesa e Dybala

(Di domenica 3 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Seppur faticando per metà gara, lantus ha portato a casa tre punti grazie al successo ottenuto all’Allianz Stadium contro l’Udinese per 4-1. Sfruttando l’infortunio di Morata, Pauloè tornato titolare e c’era grande attesa per l’operato del dieci argentino. Ma il primo dieci argentino a mettersi in mostra è stato quello dell’Udinese, Rodrigo De Paul, che dopo dieci minuti ha messo la palla in rete: il sudamericano ha chiuso un triangolo con Lasagna e di destro ha battuto Szczesny, ma dopo il consulto con il VAR l’arbitro Giacomelli ha deciso di annullare per tocco con il braccio dello stesso De Paul. Tutto regolare, invece, appena dopo la mezzora sul gol del solito Cristianoservito da un’intuizione di Ramsey, volata da sinistra del portoghese verso la porta friulana e collo pieno di destro che ...