Pogba-Juventus, nuovi sondaggi con lo United: prestito subito? (Di domenica 3 gennaio 2021) Pogba Juve, nuovi sondaggi con lo United: prestito subito? Ultime sul futuro del centrocampista francese Secondo il Corriere di Torino la Juventus continua a lavorare per portare alla Continassa Paul Pogba, già nella sessione di gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus VAI SU JUVENEWS24 Continui i contatti, non solo con l’agente Mino Raiola: negli scorsi giorni infatti la Juve ha mosso passi concreti anche verso il Manchester United per sondare la disponibilità al prestito peri prossimi sei mesi, con un riscatto che poi potrebbe consentire ai Red Devils di realizzare il più possibile a un anno dalla scadenza del contratto. A fargli spazio (anche economico) potrebbero essere ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021)Juve,con lo? Ultime sul futuro del centrocampista francese Secondo il Corriere di Torino lacontinua a lavorare per portare alla Continassa Paul, già nella sessione di gennaio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Continui i contatti, non solo con l’agente Mino Raiola: negli scorsi giorni infatti la Juve ha mosso passi concreti anche verso il Manchesterper sondare la disponibilità alperi prossimi sei mesi, con un riscatto che poi potrebbe consentire ai Red Devils di realizzare il più possibile a un anno dalla scadenza del contratto. A fargli spazio (anche economico) potrebbero essere ...

