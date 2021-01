Più Europa: “Un altro schiaffo del governo all’Irpinia” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il governo dopo aver tagliato i fondi per la Lioni-Grottaminarda riserva un altro schiaffo all’Irpinia non riconoscendo neanche un centesimo per i danni causati a beni pubblici e privati dall’alluvione di fine settembre 2020. Una vergogna targata M5S-PD-LEU, con esponenti di governo che, dopo aver fatto passerella tra gli operai e i cittadini che spalavano il fango, preferiscono finanziare bonus monopattini, telefoni, occhiali ecc e non riconoscere un indennizzo per chi ha perso l’auto con cui andava a lavoro o a favore di chi ha dovuto ristrutturare la casa, rifare il garage, intervenire economicamente per far ripartire la propria attività commerciale. Prendiamo atto che gli unici (e purtroppo esigui) fondi per affrontare la primissima emergenza sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Ildopo aver tagliato i fondi per la Lioni-Grottaminarda riserva unnon riconoscendo neanche un centesimo per i danni causati a beni pubblici e privati dall’alluvione di fine settembre 2020. Una vergogna targata M5S-PD-LEU, con esponenti diche, dopo aver fatto passerella tra gli operai e i cittadini che spalavano il fango, preferiscono finanziare bonus monopattini, telefoni, occhiali ecc e non riconoscere un indennizzo per chi ha perso l’auto con cui andava a lavoro o a favore di chi ha dovuto ristrutturare la casa, rifare il garage, intervenire economicamente per far ripartire la propria attività commerciale. Prendiamo atto che gli unici (e purtroppo esigui) fondi per affrontare la primissima emergenza sono stati ...

marattin : L’altro ieri è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra tutti i paesi africani: è nata l’area commerciale… - Piu_Europa : Su 470mila dosi in Italia ne sono state usate solo 35.000; In Germania già vaccinate 165.000 persone. I primi nume… - marcodimaio : Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui… - GlobalCRL : RT @GiulioTerzi: .@LeMonde: ' #UE accetta un accordo con la #Cina malgrado impegni evanescenti sul #LavoroForzato'. Forzatura irresponsab… - MimmoMizzi : RT @AzzurraBarbuto: Ma sì, in fondo, posticipare ulteriormente l’apertura delle scuole è qualcosa che noi possiamo permetterci: siamo solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Europa La Juventus è la squadra più tifata d’Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it