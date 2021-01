Peter Rabbit: in un buco con un coniglio poco divertente (Di domenica 3 gennaio 2021) Preparati ad entrare in una valle al tempo stesso inquietante e poco divertente con questo film noioso. Con Peter Rabbit sembra che il regista e co-sceneggiatore, Will Gluck, abbia voluto trasformare la grande creazione di Beatrix Potter in una sfacciata animazione live-action come Babe o Alvin and the Chipmunks. Chi è Peter Rabbit? Molto prima che il mascalzone Bugs Bunny tormentasse Elmer Fudd nei cortometraggi dei cartoni animati, Peter Rabbit dell’autore e illustratore britannico Beatrix Potter era il gold standard dei biricchini antropomorfi di carote. Peter ha rischiato la vita e l’incolumità fisica rubando i prodotti dal giardino del signor McGregor. La sua avventura è stata la prima di una serie di 23 volumi di favole per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Preparati ad entrare in una valle al tempo stesso inquietante econ questo film noioso. Consembra che il regista e co-sceneggiatore, Will Gluck, abbia voluto trasformare la grande creazione di Beatrix Potter in una sfacciata animazione live-action come Babe o Alvin and the Chipmunks. Chi è? Molto prima che il mascalzone Bugs Bunny tormentasse Elmer Fudd nei cortometraggi dei cartoni animati,dell’autore e illustratore britannico Beatrix Potter era il gold standard dei biricchini antropomorfi di carote.ha rischiato la vita e l’incolumità fisica rubando i prodotti dal giardino del signor McGregor. La sua avventura è stata la prima di una serie di 23 volumi di favole per ...

bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE 3 GENNAIO 2021: UNA DOMENICA TRA CHIARA LUBICH, UN NATALE AL SUD E PETER RABBIT - MeBitchigotTime : RT @SUPERLAZYBARBIE: @PODSSBU @KITAKAMl @JL_tcmKing Peter Rabbit Griffin - SalvatoreCow : #staseraintv #3gennaio2021 Su Rai2 in 1^ tv il film #PeterRabbit - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Animazione su Rai2 – Peter Rabbit in prima serata - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Animazione su Rai2 – Peter Rabbit in prima serata -