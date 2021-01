Perché in Lombardia sono stati fatti pochi vaccini? (Di domenica 3 gennaio 2021) Pd e Movimento 5 Stelle, i due principali partiti di opposizione in Lombardia, attaccano la Regione sull’andamento della campagna di vaccinazioni contro il Covid. “I dati che arrivano dal Ministero della Salute lasciano poco spazio alle interpretazioni: Regione Lombardia fanalino di coda nella capacità di somministrazione dei vaccini Covid”, scrivono in una nota i consiglieri regionali M5S Marco Degli Angeli e Gregorio Mammì. “sono solo 2171 le dosi somministrate a ieri, pari al 2,7% di quelle disponibili. Il confronto con altre Regioni è disarmante. Si va dal 34% del Trentino, al 20% del Lazio, al 16% del Friuli al 15% del Veneto. Se questo è dovuto al periodo feriale o a una scarsa organizzazione regionale, lo vedremo nei prossimi giorni. Di sicuro la geniale strategia ‘Ponzio Pilato’ elaborata dal duo ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Pd e Movimento 5 Stelle, i due principali partiti di opposizione in, attaccano la Regione sull’andamento della campagna di vaccinazioni contro il Covid. “I dati che arrivano dal Ministero della Salute lasciano poco spazio alle interpretazioni: Regionefanalino di coda nella capacità di somministrazione deiCovid”, scrivono in una nota i consiglieri regionali M5S Marco Degli Angeli e Gregorio Mammì. “solo 2171 le dosi somministrate a ieri, pari al 2,7% di quelle disponibili. Il confronto con altre Regioni è disarmante. Si va dal 34% del Trentino, al 20% del Lazio, al 16% del Friuli al 15% del Veneto. Se questo è dovuto al periodo feriale o a una scarsa organizzazione regionale, lo vedremo nei prossimi giorni. Di sicuro la geniale strategia ‘Ponzio Pilato’ elaborata dal duo ...

pietroraffa : Italia: 469.950 dosi di vaccino consegnate, 46.030 vaccinazioni. Nello specifico: Lazio: 45.805 dosi consegnate,… - AnnaVigo1 : @RegLombardia Perché non leggo notizie riguardo al numero di vaccini effettuati in lombardia? La mia non è una crit… - destri_li : RT @ELENAGORINI2: Dati Regioni che procedono con numeri e percentuali molto differenti L'occhio mi cade sulla Lombardia e domando: Perché?… - Marotta14Mauro : RT @paolocristallo: Nonostante la regione Lombardia sia la regione con più vittime e con la maggior dotazione di #vaccini anti #covid, è qu… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Hanno ragione in #Lombardia: perché #vaccinare tutti adesso? Teniamoci qualche dose per i tempi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lombardia Terremoto a Milano sotto la spinta della placca africana: «Ma una forza simile era inattesa» Corriere della Sera