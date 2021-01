Per un solo giorno si torna in zona arancione: ecco cosa si potrà fare (Di domenica 3 gennaio 2021) L'autocertificazione serve per spostarsi nelle ore del coprifuoco (dalle 22 alle 5), quando gli spostamenti sono autorizzati solo per ragioni di lavoro, salute o necessità e urgenza Leggi su ravennatoday (Di domenica 3 gennaio 2021) L'autocertificazione serve per spostarsi nelle ore del coprifuoco (dalle 22 alle 5), quando gli spostamenti sono autorizzatiper ragioni di lavoro, salute o necessità e urgenza

CottarelliCPI : La mia Lombardia è al 14mo posto per % di vaccinazioni su dosi disponibili: solo il 3% alle 17:03. La PA Trento è a… - RobertoBurioni : Nessun vaccino può proteggere prima di 12-14 giorni. È proprio impossibile. Queste sono non-notizie che generano so… - RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - MikeyTheJester : RT @MoriMrc: Non ci importa niente del bollettino covid. Ci importa solo di riavere la libertà! Chi non ha palle per correre lo “zero virgo… - taegimonsottona : RT @kimmanuela: per chi è debole, sopraffatto dagli eventi o anche solo stanco. questo video è medicina ?? #YOONGI @bts_twt -

Ultime Notizie dalla rete : Per solo Fiorentina Bologna, Mihajlovic: "Per il gol è mancata solo un po' più di cattiveria" il Resto del Carlino A Rosignano fondi alle imprese con calo del fatturato, nel bando inclusi i liberi professionisti

Aiuti economici: stabiliti dal Comune i criteri per assegnare i 304mila euro stanziati come contributo per tamponare la crisi ...

Diretta partita LIVE Juventus-Udinese 4-1 in tempo reale

Diretta LIVE di Juve-Udinese 4-1, partita della 15a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Poker degli uomini di Pirlo: Cristiano Ronaldo segna una doppietta, in gol anche Dybala. Voti e pagell ...

Aiuti economici: stabiliti dal Comune i criteri per assegnare i 304mila euro stanziati come contributo per tamponare la crisi ...Diretta LIVE di Juve-Udinese 4-1, partita della 15a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Poker degli uomini di Pirlo: Cristiano Ronaldo segna una doppietta, in gol anche Dybala. Voti e pagell ...