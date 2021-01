Pellé lascia la Cina: due club italiani si fanno avanti per lui (Di domenica 3 gennaio 2021) Graziano Pellé ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. L'attaccante italiano lascia ufficialmente Shandong Luneng dopo quattro stagioni e con esso anche la Cina. Si conclude una storia intensa, con il club cinese che aveva accolto il bomber dopo l'Europeo 2016 macchiato dall'errore nella lotteria dagli undici metri contro la Germania nei quarti di finale. Per lui 133 presenze e 63 gol.caption id="attachment 987137" align="alignnone" width="1722" Pellè Italia (getty images)/captionOCCASIONELa rescissione del contratto di Pellé diventa un'occasione ghiottissima per chi sta cercando un rinforzo in attacco. Al momento, secondo quanto riportato da TMW, i due club più interessati all'attaccante sono Juventus e Inter. L'asta di mercato è pronta a decollare nelle prossime settimane. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Grazianoha deciso di dare una svolta alla sua carriera. L'attaccante italianoufficialmente Shandong Luneng dopo quattro stagioni e con esso anche la. Si conclude una storia intensa, con ilcinese che aveva accolto il bomber dopo l'Europeo 2016 macchiato dall'errore nella lotteria dagli undici metri contro la Germania nei quarti di finale. Per lui 133 presenze e 63 gol.caption id="attachment 987137" align="alignnone" width="1722" Pellè Italia (getty images)/captionOCCASIONELa rescissione del contratto didiventa un'occasione ghiottissima per chi sta cercando un rinforzo in attacco. Al momento, secondo quanto riportato da TMW, i duepiù interessati all'attaccante sono Juventus e Inter. L'asta di mercato è pronta a decollare nelle prossime settimane. ...

