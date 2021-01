Partita a scacchi per salvare il governo Ma fino a quando? (Di domenica 3 gennaio 2021) Siamo nel pieno della Partita a scacchi che deciderà la sorte del governo, di Giuseppe Conte, di parecchi ministri, forse della stessa legislatura. Conte e Matteo Renzi stanno duellando sulla scacchiera alla ricerca dello scacco matto ma nessuno dei due sembra aver ancora imbroccato la strada della vittoria. Naturalmente mentre muovono alfieri e cavalli, i due minacciano e sbraitano. Dice Conte: «Renzi mi sfida? Lo vedremo in Parlamento, contiamoci lì». Risponde Renzi: «In ogni caso noi il 7 gennaio ritiriamo i ministri, poi Conte si arrangi con i Responsabili, se li trova». Chi sono i «Responsabili»? Sono quei deputati e (soprattutto) senatori cui Palazzo Chigi starebbe dando la caccia per ottenerne il voto positivo qualora Renzi davvero facesse mancare alla maggioranza il sostegno di Italia Viva. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 gennaio 2021) Siamo nel pieno dellache deciderà la sorte del, di Giuseppe Conte, di parecchi ministri, forse della stessa legislatura. Conte e Matteo Renzi stanno duellando sullaera alla ricerca dello scacco matto ma nessuno dei due sembra aver ancora imbroccato la strada della vittoria. Naturalmente mentre muovono alfieri e cavalli, i due minacciano e sbraitano. Dice Conte: «Renzi mi sfida? Lo vedremo in Parlamento, contiamoci lì». Risponde Renzi: «In ogni caso noi il 7 gennaio ritiriamo i ministri, poi Conte si arrangi con i Responsabili, se li trova». Chi sono i «Responsabili»? Sono quei deputati e (soprattutto) senatori cui Palazzo Chigi starebbe dando la caccia per ottenerne il voto positivo qualora Renzi davvero facesse mancare alla maggioranza il sostegno di Italia Viva.

IBadaracco : RT @claudiopanarel7: Dal 4 gennaio 2021 riparte la partita a scacchi per la sopravvivenza dei Liberi Lavoratori... Ogni tanto qualcuno vien… - claudiopanarel7 : Dal 4 gennaio 2021 riparte la partita a scacchi per la sopravvivenza dei Liberi Lavoratori... Ogni tanto qualcuno v… - wski_el : Per Lei mi giocherei Una partita a scacchi Pure contro gli Dei - torigemele : chi fa una partita a scacchi - nostraightedge : RT @rifugiati: Bosnia: a Lipa arrivano i bus per i migranti, ma non ripartono. RiVolti ai Balcani: “Finiamola con questa disumana partita a… -

Ultime Notizie dalla rete : Partita scacchi C’è chi a scacchi imbroglia ma ora viene beccato Il Post Atalanta-Sassuolo, l’altro calcio delle nuove sorelle d’Europa

Sarà una sfida d’alta classifica nonostante non interessi metropoli ma realtà in costante crescita sul panorama italiano che hanno cambiato modo di giocare Due ex provinciali che si sfidano per rincor ...

Chi è la (vera) regina degli scacchi? Ecco svelato il mistero

"The Queen’s Gambit" - questo il titolo originale che fa riferimento al "Gambetto di donna", una mossa tipica del gioco - è ambientato negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60. Racconta la storia di u ...

Sarà una sfida d’alta classifica nonostante non interessi metropoli ma realtà in costante crescita sul panorama italiano che hanno cambiato modo di giocare Due ex provinciali che si sfidano per rincor ..."The Queen’s Gambit" - questo il titolo originale che fa riferimento al "Gambetto di donna", una mossa tipica del gioco - è ambientato negli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’60. Racconta la storia di u ...