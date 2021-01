Papa: per 2021 non c'è formula magica, curiamoci degli altri (Di domenica 3 gennaio 2021) CITTA DEL VATICANO, 03 GEN - Il Papa all'Angelus ha rinnovato gli auguri per l'anno appena iniziato. "Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica. Sappiamo che le cose andranno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) CITTA DEL VATICANO, 03 GEN - Ilall'Angelus ha rinnovato gli auguri per l'anno appena iniziato. "Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o. Sappiamo che le cose andranno ...

antoniospadaro : Papa in Iraq: p. Spadaro, “ripartire da Baghdad per spaccare il ghiaccio dell’indifferenza ed evocare un nuovo uman… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - repubblica : Il Papa: 'Mi addolora chi va in vacanza per sfuggire al lockdown' [aggiornamento delle 13:21] - SofiaGinanni : @Pontifex_it Caro Papa Francesco Ti sembra giusto ciò che è successo in San Marco a Firenze? Tutto il Lavoro di una… - I_z_a_Nami_22 : RT @vieniasalvarmi: “Papà qual è lo username che ti hanno dato per entrare?” “Cosa è uno username?” “Il nome” Papà: dice il suo nome propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa per Papa: per 2021 non c'è formula magica, curiamoci degli altri - Cronaca Agenzia ANSA Lutto per Francone a Francolino, parrocchia e coro i suoi grandi amori

FRANCOLINO. Due comunità (ma si può dire tre) in lutto per la morte di Franco Scagnolari di 77 anni, avvenuta due giorni fa dopo una lunga malattia. Il pensionato, originario di Fiesso Umbertiano, ave ...

Roma, dramma a Campagnano: coppia trova la casa distrutta a causa dei botti. «Aiutateci, la nostra Minù è scappata»

Abbiamo perso tutto nella notte di Capodanno, la casa è distrutta, abbiamo dormito in auto e la nostra cagnolina è scappata». Barbara Cafiero e Alessandro Aprigliano che vivono ...

FRANCOLINO. Due comunità (ma si può dire tre) in lutto per la morte di Franco Scagnolari di 77 anni, avvenuta due giorni fa dopo una lunga malattia. Il pensionato, originario di Fiesso Umbertiano, ave ...Abbiamo perso tutto nella notte di Capodanno, la casa è distrutta, abbiamo dormito in auto e la nostra cagnolina è scappata». Barbara Cafiero e Alessandro Aprigliano che vivono ...