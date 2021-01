Papa Francesco “molto addolorato” | le sue parole dopo l’Angelus di oggi

(Di domenica 3 gennaio 2021)è “”, l’ha affermato lui stessodi questa mattina. Questo il messaggio per i fedeli’Siamo ancora al centro della Pandemia. Certo, adesso che finalmente è stato trovato il vaccino ed anche sperimentato sui primi soggetti, sembra che l’emergenza, quella vera e propria, sia rientrata. Ma non è così. Ci sono ancora tanti, troppi contagi ogni giorno e ancora persone che perdono la vita a causa del Covid 19. Inoltre, lo ricordiamo, in Gran Bretagna la variante del Covid continua a destare preoccupazione, nonostante il Paese sia stato tra i primi ad adoperare il vaccino. A tutto questo si aggiunge l’irresponsabilità di molte ...

Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus, dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. In un paese, non ricordo quale, per sfuggire il lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti in un ...