Papa Francesco | Addolora vedere chi pensa solo alle vacanze mentre c' è chi si soffre

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Mi hato tanto” leggere sui giornali di persone che, durante il lockdown, hannotoa “fare le” senza riflettere sui “problemi economici” dei tanti che la pandemia “ha buttato a terra” e che “rimanevano a casa”, o ai “tanti ammalati”. Sono state le parole pronunciate daal termine dell’Angelus. “Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un paese, non ricordo quale, per fuggire dal lockdown e fare lebene, sono usciti quel pomeriggio più di quaranta aerei. Ma quella gente, che è gente buona, non hato a coloro che rimanevano a casa? Ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra? Agli ammalati? Soltanto fare le, fare il ...