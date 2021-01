Palermo, verso il match contro la Cavese: Almici e Marconi out, Lancini e Corrado filtra ottimismo. La situazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Sette giorni e sarà Cavese-Palermo.Venerdì 1 gennaio, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati al lavoro per preparare la sfida in programma il prossimo 9 gennaio a Cava de' Tirreni. Per il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero dovrà fare a meno ancora una volta di Alberto Almici. L'esperto esterno ex Hellas Verona, costretto ai box a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, nei giorni scorsi ha ripreso a correre, ma rientrerà con ogni probabilità nel mese di febbraio.Non ci sarà neanche Ivan Marconi, che nella giornata di ieri si è sottoposto a risonanza magnetica presso il Policlinico di Palermo: il ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Sette giorni e sarà.Venerdì 1 gennaio, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati al lavoro per preparare la sfida in programma il prossimo 9 gennaio a Cava de' Tirreni. Per ilvalido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero dovrà fare a meno ancora una volta di Alberto. L'esperto esterno ex Hellas Verona, costretto ai box a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, nei giorni scorsi ha ripreso a correre, ma rientrerà con ogni probabilità nel mese di febbraio.Non ci sarà neanche Ivan, che nella giornata di ieri si è sottoposto a risonanza magnetica presso il Policlinico di: il ...

